Ashley Graham difende la body positivity nell'era di Ozempic | È scoraggiante si torna indietro

La modella nota per il suo impegno nella body positivity ha espresso preoccupazione riguardo alla tendenza di tornare a un ideale di magrezza estrema, evidenziando come questa evoluzione possa influenzare la percezione del corpo. Ha inoltre criticato l'uso di un farmaco chiamato Ozempic, ritenendo che contribuisca a questa direzione. La sua opinione si inserisce in un dibattito più ampio sui cambiamenti negli standard estetici e sulla loro influenza sulla società.

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