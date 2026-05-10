Ashley Graham difende la body positivity nell'era di Ozempic | È scoraggiante si torna indietro
La modella nota per il suo impegno nella body positivity ha espresso preoccupazione riguardo alla tendenza di tornare a un ideale di magrezza estrema, evidenziando come questa evoluzione possa influenzare la percezione del corpo. Ha inoltre criticato l'uso di un farmaco chiamato Ozempic, ritenendo che contribuisca a questa direzione. La sua opinione si inserisce in un dibattito più ampio sui cambiamenti negli standard estetici e sulla loro influenza sulla società.
La modella, icona di body positivity, è preoccupata per il ritorno all'estetica della magrezza estrema e a tutti in costi e ha criticato il ricorso a Ozempic.🔗 Leggi su Fanpage.it
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