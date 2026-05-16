Il Presidente della Provincia di Benevento ha espresso soddisfazione per il giudizio positivo di Agenas sul reparto di emergenza dell’ospedale Rummo. L’ente regionale ha valutato l’operato della struttura, riconoscendo alcuni aspetti specifici. La comunicazione è arrivata in un momento in cui si attendono ulteriori aggiornamenti sui progetti di miglioramento e ampliamento dei servizi offerti dall’ospedale. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata su eventuali interventi futuri o altre questioni correlate.

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, si è congratulato con la manager Morgante per la brillante valutazione delle performance del “Rummo” contenuta nel Rapporto Agenas sugli Ospedali relativamente alla Cardiologia, alla Chirurgia d’urgenza, alla Neurochirurgia e all’Oncologia. Il Presidente ha pregato la dott.ssa Morgante di presentare ai Direttori responsabili e a tutti i loro Collaboratori ai diversi lievlli di responsabilità le sue congratulazioni per il lavoro svolto con grande competenza professionale e spirito di dedizione al lavoro. “Il Rapporto Agenas, ha affermato Lombardi, restituisce all’Ospedale la sua più vera immagine a fronte dei risultati conseguiti grazie al senso di responsabilità di tutti coloro che vi lavorano con i rispettivi incarichi e competenze dirigenziali e sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ospedale Rummo promosso da Agenas, i complimenti del Presidente Lombardi

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