Nasso | l’ospedale di Polistena è a metà classifica Agenas

L’ospedale di Polistena si trova a metà classifica nella recente valutazione Agenas, che analizza le performance delle strutture sanitarie italiane. La posizione ha suscitato domande sulla strategia adottata per migliorare i servizi e sulla gestione interna. Sono emersi dettagli sul rinnovamento del management locale e sulle iniziative messe in atto per ottenere risultati più competitivi rispetto ad altri ospedali di livello più riconosciuto.

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? Domande chiave Come ha fatto l'ospedale a superare realtà sanitarie più blasonate?. Chi ha guidato il rinnovamento radicale del management locale?. Perché la direzione parla di tensioni e eccessi tra gli operatori?. Quali impatti avrà questo salto di qualità sui 700.000 assistiti?.? In Breve L'intervista è stata rilasciata dal medico Francesco Nasso a Graziano Tomarchio.. La struttura gestisce un bacino di 400.000-700.000 pazienti nel comprensorio reggino.. Il nuovo modello organizzativo mira a superare le tensioni interne del personale.. Il miglioramento gestionale garantisce servizi sanitari efficaci per l'intera area territoriale.. Il dottor Francesco Nasso rivendica un netto salto di qualità per l’ospedale di Polistena, che oggi occupa la metà della classifica tra le aziende sanitarie con una platea di assistiti compresa tra i 400.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nasso: l’ospedale di Polistena è a metà classifica Agenas ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Polistena: l’Asp querela 2.400 cittadini per le critiche all’ospedaleL’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha avviato un procedimento legale contro 2. Arianna a Nasso, maschere e illusioniMusica Il capolavoro di Richard Strauss in scena al teatro dell'Opera fino al 10 marzo.