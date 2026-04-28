Casa e ospedale di comunità di Montefiascone l' elenco dei servizi sanitari che traslocano

A Montefiascone, i servizi sanitari della casa e dell'ospedale di comunità stanno per essere trasferiti nella nuova sede di via Donatori di sangue, i cui lavori, finanziati con circa 4 milioni di euro tramite il Pnrr, sono ormai conclusi. La struttura, prossima all'apertura, ospiterà alcuni servizi territoriali della Asl, in un edificio che sostituirà le precedenti sedi e consentirà di offrire assistenza in un nuovo contesto.

La casa e l'ospedale di comunità di Montefiascone sono quasi pronti e prossimi all'inaugurazione. Nella nuova sede di via Donatori di sangue, i cui lavori sono stati realizzati grazie a un finanziamento Pnrr di circa 4 milioni di euro, si trasferiscono alcuni servizi territoriali della Asl.I.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Casa di comunità. Traslocano i serviziIl tetto era stato da poco sottoposto a rifacimento, ma nei locali della Casa di Comunità di Abbadia San Salvatore, sistemati nel palazzo ex Ipab di... Casa di comunità, cambia la ditta. Al via il riassetto dei servizi sanitariA Colle si torna a discutere del futuro dei servizi sanitari e delle novità legate alla loro riorganizzazione: cambio di ditta per la Casa di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sanità, inaugurati la Casa della Comunità e l'Ospedale di Comunità di Zagarolo; Attivati un Ospedale e una Casa della Comunità presso il Presidio a Ponderano; Sistema sanitario, inaugurata la Casa della Comunità a Gorizia; Fontana e Moratti inaugurano Casa e Ospedale di Comunità a Leno. Gorizia inaugura Casa e Ospedale di comunità nell’ex pneumologico: «investimento da 47 milioni»Nel nuovo polo convivono Casa di comunità, Ospedale di comunità e Centrale operativa: struttura di 12.200 mq finanziata al 90% dalla Regione. nordest24.it Montefiascone verso la Casa e l’Ospedale di Comunità, nei prossimi giorni i servizi territoriali nella nuova sedeResteranno chiusi il 29 e 30 aprile per consentire le operazioni di trasferimento. Da lunedì 4 maggio di nuovo aperti alla cittadinanza MONTEFIASCONE - In vis ... etrurianews.it Fa flop il servizio affidato da Roma Capitale a Refugees Welcome Italia che consiste nel trovare romani disposti ad accogliere in casa gratuitamente migranti con regolare permesso di soggiorno. In tre mesi solo tre famiglie hanno dato disponibilità ad aprire la - facebook.com facebook Siparietto alla Casa Bianca, #Trump scherza su Carlo III x.com