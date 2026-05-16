Oroscopo weekend 16-17 maggio 2026 | Luna Nuova Toro Mercurio Gemelli

Durante il fine settimana del 16 e 17 maggio 2026, si verifica l’evento della Luna Nuova in Toro, che si verifica alle ore 20:00 di sabato. Questa fase lunare porta un cielo più raccolto e invita a compiere azioni che abbiano una certa stabilità e durata nel tempo. In contemporanea, Mercurio si trova nei Gemelli, influenzando le comunicazioni e i pensieri. Il weekend si divide tra momenti di introspezione e attività legate alla chiarezza mentale.

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