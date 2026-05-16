Oroscopo weekend 16-17 maggio 2026 | Luna Nuova Toro Mercurio Gemelli
Durante il fine settimana del 16 e 17 maggio 2026, si verifica l’evento della Luna Nuova in Toro, che si verifica alle ore 20:00 di sabato. Questa fase lunare porta un cielo più raccolto e invita a compiere azioni che abbiano una certa stabilità e durata nel tempo. In contemporanea, Mercurio si trova nei Gemelli, influenzando le comunicazioni e i pensieri. Il weekend si divide tra momenti di introspezione e attività legate alla chiarezza mentale.
Il weekend del 16-17 maggio si gioca su due tempi netti: sabato sera alle 20:00 si apre la Luna Nuova in Toro, un cielo raccolto che chiede gesti che durano. Domenica mattina alle 10:27 Mercurio entra in Gemelli e l'aria cambia passo: dalla lentezza contemplativa di sabato si passa alla rapidità mentale di domenica, telefonate, messaggi, decisioni prese a colazione. Sono i primi giorni davvero estivi dell'anno, e portano una semina concreta accompagnata da una voce che già la racconta. A cura di Eryx Aggiornato il 16 maggio 2026?? Il Cielo del Weekend 16-17 maggio 2026 Sabato 16 — Luna Nuova in Toro alle 20:00 (25°57'): l'unica del ciclo prima che Urano completi la sua transizione in Gemelli. 🔗 Leggi su Feedpress.me
16 MAGGIO 2026: LUNA NUOVA in TORO
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