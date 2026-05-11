Oroscopo della settimana 11-17 maggio 2026 | Cazimi Mercurio e Luna Nuova in Toro

La settimana dal 11 al 17 maggio 2026 si caratterizza per alcuni eventi astrologici rilevanti. Giovedì 14 maggio si verifica il Cazimi di Mercurio in Toro, un passaggio che porta una maggiore chiarezza nelle comunicazioni e nelle decisioni pratiche. Sabato 16 maggio alle ore 20:00 si ha la Luna Nuova in Toro a 25°57', un momento in cui si apre una finestra di opportunità legate a lavoro, denaro e scelte concrete per i prossimi sei mesi.

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Si entra nel vivo di una settimana che ha già il suo baricentro segnato: giovedì 14 maggio il Cazimi di Mercurio in Toro porta una chiarezza pratica rara, e sabato 16 maggio alle 20:00 la Luna Nuova in Toro a 25°57' apre una finestra di semina a sei mesi su lavoro, denaro e scelte concrete. Da lunedì a mercoledì il cielo lavora in sordina, con due piccoli passaggi favorevoli (Sole-Giove l'11,.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo della settimana 11-17 maggio 2026: Cazimi Mercurio e Luna Nuova in Toro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Week of May 11th, 2026: Practical magic and a Taurus New Moon Notizie correlate Oroscopo della prossima settimana 11-17 maggio 2026: Cazimi Mercurio e Luna Nuova in ToroUna settimana che si apre con calma e arriva al punto più luminoso giovedì 14 maggio, quando Mercurio si fonde col Sole in Toro: è il Cazimi,... Argomenti più discussi: Oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio: previsioni amore, lavoro e benessere; L'oroscopo settimanale a cura di Paolo Fox (11-17 maggio); L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio: Capricorno al top; Oroscopo della settimana dall'11 al 17 maggio 2026. #Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026 Le previsioni astrologiche della settimana dall'11 al 17 maggio 2026 accompagnate dalle ultime notizie del mondo della Televisione x.com Oroscopo della settimana dall’11 al 17 maggio 2026: Ariete, Toro e Pesci tra i segni più fortunati!L'oroscopo settimanale dall'11 al 17 maggio 2026. Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com