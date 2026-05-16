Massimo Orlando ha commentato la prossima sfida del Milan contro il Genoa, affermando che la squadra avrà difficoltà a creare occasioni da gol e che la mancanza di Leao potrebbe influenzare le prestazioni offensive. Le sue parole sono state pronunciate durante un'intervista a 'TMW', dove ha analizzato le potenzialità e le assenze del club rossonero in vista della partita. Orlando ha evidenziato le sfide che il Milan dovrà affrontare senza alcuni dei suoi giocatori chiave, sottolineando le difficoltà previste.

Il Milan sta attraversando un periodo molto complicato, sia sul campo che dal punto di vista dirigenziale. I rossoneri hanno raccolto appena 7 punti nelle ultime 7 di campionato, accumulando 5 sconfitte nelle ultime 8. Il quarto posto, che fino a poche settimane fa sembrava al sicuro, rischia clamorosamente di sfuggire alla squadra di Massimiliano Allegri. Per blindare la qualificazione alla prossima Champions League i rossoneri hanno bisogno di 6 punti nelle ultime due uscite contro Genoa e Cagliari. In merito al momento del Milan si è espresso anche Massimo Orlando. L'ex centrocampista di Serie A, che ha vestito anche la maglia rossonera durante la stagione 1994-95, è stato molto critico nei confronti della squadra di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando non ha dubbi: “Il Milan contro il Genoa farà fatica persino a tirare in porta. Manca pure Leao…”

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