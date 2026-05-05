Non siamo abbastanza forti Se sugli Orlando Magic ha dei dubbi persino Banchero

Gli Orlando Magic sono usciti sconfitti dopo aver avuto un vantaggio di 3-1 contro i Detroit Pistons, portando a 16 anni senza vittorie nelle serie playoff. La squadra aveva iniziato con buone prospettive, ma il risultato finale ha suscitato dubbi sulla solidità del gruppo, anche tra i giocatori più rappresentativi. La sconfitta ha segnato un passo indietro per una franchigia che non ha ancora trovato la continuità nei momenti decisivi.

Orlando era avanti 3-1 nella serie contro Detroit, poi, sul 3-2, stava vincendo gara 6 di 24 punti nel terzo quarto. Le mancavano poco più di 15' di gestione per eliminare la testa di serie numero 1. Solo 19 punti nel secondo tempo, 23 tiri sbagliati consecutivi, un canestro dal campo nell’ultimo quarto (su 20 tentativi), 93-79 il finale: questi i numeri di quella dannata gara 6. Le proporzioni di un tracollo surreale. Coach Mosley ha pagato inevitabilmente un tonfo doloroso, ma anche una stagione deludente, e altalenante, pur fortemente condizionata dagli infortuni, ancora una volta. Orlando era una squadra che ambiva a diventare rilevante a Est, ma per il terzo anno di fila si ferma al primo turno.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - “Non siamo abbastanza forti”. Se sugli Orlando Magic ha dei dubbi persino Banchero... Notizie correlate Leggi anche: Cunningham, Harris e il vero Duren: Detroit domina Gara 7 con Orlando, ai Magic non basta Banchero Contenuti utili per approfondire Si parla di: Magic, Paolo Banchero e l’amarezza del giorno dopo: Siamo forti? La risposta è no; Giudice Sportivo, squalificati 35ª giornata: un turno a Cancellieri ed El Aynaoui.