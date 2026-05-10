Milan-Atalanta Leao ammonito | era diffidato Salta la trasferta contro il Genoa

Durante la partita tra Milan e Atalanta, Leao ha ricevuto un cartellino giallo ed era già diffidato, quindi non potrà giocare nella prossima trasferta contro il Genoa. La sanzione si è verificata nel corso del match senza ulteriori accuse o contestazioni. Il calciatore è stato ammonito per un fallo commesso durante i 90 minuti di gioco, e questa decisione influisce sulla rosa del Milan per le sfide future.

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