Milan-Atalanta Leao ammonito | era diffidato Salta la trasferta contro il Genoa
Durante la partita tra Milan e Atalanta, Leao ha ricevuto un cartellino giallo ed era già diffidato, quindi non potrà giocare nella prossima trasferta contro il Genoa. La sanzione si è verificata nel corso del match senza ulteriori accuse o contestazioni. Il calciatore è stato ammonito per un fallo commesso durante i 90 minuti di gioco, e questa decisione influisce sulla rosa del Milan per le sfide future.
Serata da dimenticare per il Milan di Massimiliano Allegri. Mentre i rossoneri si trovano sotto di due reti a San Siro contro l'Atalanta, arriva un'ulteriore mazzata in ottica futura: al 34' minuto, Rafael Leao è stato ammonito per un intervento in ritardo su Scalvini. L'attaccante portoghese era diffidato e farà dunque scattare automaticamente un turno di squalifica, costringendolo a saltare la cruciale trasferta del 'Marassi' contro il Genoa di Daniele De Rossi. L'assenza del numero 10 si aggiunge a quella, già pesantissima, di Christian Pulisic, fermatosi in mattinata per un problema muscolare durante la rifinitura.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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