orgoglio irpino gianluca grasso esordisce in serie a

Gianluca Grasso, assistente arbitrale irpino, ha fatto il suo debutto in Serie A. L’esordio rappresenta il primo impegno nel massimo campionato per l’arbitro, che ha iniziato la carriera in categorie inferiori prima di raggiungere la massima serie. La sua presenza tra gli assistenti in questa giornata di campionato è stata ufficializzata dalla commissione arbitrale. Grasso, originario della provincia di Avellino, ha partecipato a una partita di alto livello, diventando così uno degli assistenti coinvolti nella partita di oggi.

Tempo di lettura: 2 minuti Esordio assoluto in Serie A per Gianluca Grasso. L’assistente arbitrale della sezione di Ariano Irpino è stato designato per Atalanta – Bologna, match valido per la trentasettesima giornata del massimo campionato e in programma domani alle 18 alla New Balance Arena di Bergamo. Grasso farà parte della squadra arbitrale guidata da Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. A completare la terna ci sarà Dario Garzelli della sezione di Livorno, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato ad Andrea Zanotti della sezione di Rimini. In sala VAR opereranno Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Marco Serra della sezione di Torino come AVAR. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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