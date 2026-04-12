Ariano Irpino centrosinistra diviso tra Molinario e Grasso | appello all’unità di Noi di Centro

Ariano Irpino si trova di fronte a una divisione all’interno del centrosinistra, con due candidati alla carica di sindaco: uno sostenuto dal Partito Democratico e l’altro da una lista civica. Dopo la presentazione della candidatura di un esponente della lista civica, il partito ha rivolto un appello affinché ci sia unitarietà tra le diverse forze politiche. La situazione riguarda anche le settimane di campagna elettorale in vista del voto.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la candidatura a sindaco di carmine grasso, Il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle hanno individuato il proprio candidato sindaco nella figura di Molinario, ritenuto in continuità con l’esperienza amministrativa del sindaco uscente Enrico Franza, di cui rappresenta un punto di riferimento politico. La scelta di Molinario si inserisce nel solco tracciato dall’attuale amministrazione, con l’obiettivo di dare prosecuzione al lavoro svolto negli ultimi anni. Tuttavia, il quadro del centrosinistra arianese non appare ancora del tutto ricomposto. Sempre nell’area progressista, infatti, resta in campo anche la candidatura del dottor Carmine Grasso, espressione di un’altra sensibilità civica e politica che potrebbe intercettare una parte significativa dell’elettorato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ariano Irpino, centrosinistra diviso tra Molinario e Grasso: appello all’unità di Noi di Centro Noi di Centro rilancia il Campo Largo per Avellino: “Unità del centrosinistra per la città”“Siamo da sempre fautori di quel Campo Largo che ha portato all’elezione del presidente Fico alla Regione Campania e crediamo che sia l’unica... Ariano, l’appello del campo largo al Pd: Carmine Grasso SindacoTempo di lettura: 3 minutiLe forze del Campo Largo di Ariano Irpino (M5S, PSI, AVS, Noi di Centro e Casa Riformista) rilanciano una convergenza...