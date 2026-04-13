Una serata che rimarrà impressa nella memoria di molti tifosi, quella in cui un calciatore originario della provincia di Avellino ha debuttato in Serie A con la maglia della Fiorentina. Dopo aver iniziato la sua carriera in club locali, ha raggiunto la massima divisione italiana, esordendo in campo durante una partita ufficiale. La sua presenza in questa competizione rappresenta un traguardo importante per la sua carriera e per il calcio della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Una serata speciale, di quelle che restano impresse nella memoria. In occasione della sfida tra ACF Fiorentina e SS Lazio, in programma questa sera, lunedì 13 aprile 2026, arriva una notizia che riempie di orgoglio un’intera comunità sportiva irpinia: Salvatore Cianciulli 17enne di Montella, è stato convocato in prima squadra. Un traguardo importante, che rappresenta molto più di una semplice chiamata. È il risultato di anni di lavoro, sacrificio e passione, costruiti giorno dopo giorno sul campo. Un percorso iniziato tra le fila de ll’ASD Montella Football Academy, in collaborazione con la Peluso Academy, realtà che da sempre investono nella crescita dei giovani talenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Orgoglio irpino: Salvatore Cianciulli in Serie A con la Fiorentina

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