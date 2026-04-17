Tutto pronto per la Rimini Marathon nel giardino del Grand Hotel la presentazione dei top runner
Nel giardino del Grand Hotel si tiene la presentazione ufficiale dei principali protagonisti della undicesima edizione della Rimini Marathon, un evento che apre il lungo fine settimana dedicato alla corsa. I top runner vengono presentati prima della competizione, che si svolgerà nei prossimi giorni. La manifestazione rappresenta il momento clou della vigilia, con gli atleti pronti a scendere in campo.
Entra nel vivo il lungo weekend della undicesima edizione Rimini Marathon e lo fa con uno dei momenti più attesi alla vigilia della gara: la presentazione dei top runner. Sabato (18 aprile) alle ore 19, nel giardino del Grand Hotel, atlete e atleti protagonisti della maratona si presenteranno.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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