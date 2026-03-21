Ordine d’arrivo MotoGP Sprint GP Brasile 2026 | Marquez in volata su Di Giannantonio Bezzecchi fuori dal podio

Nel fine settimana del 21 marzo si è disputata la gara Sprint del GP del Brasile di MotoGP all’Autódromo Internacional de Goiânia. La corsa di 15 giri ha visto Marc Marquez arrivare in volata su Antonio Di Giannantonio, mentre Bezzecchi è rimasto fuori dal podio. La seconda tappa del campionato 2026 ha proseguito con questa gara breve, valida per il campionato mondiale.

Il successo è andato allo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto l’azzurro Fabio Di Giannantonio, scattato in pole ma beffato dall’iberico. Più staccato l’altro iberico Jorge Martin, che è terminato terzo, mentre è rimasto giù dal podio Marco Bezzecchi, quarto, davanti al nipponico Ai Ogura, quinto. MotoGP, Luigi Dall’Igna: “Bellissimo tornare alla vittoria. Risposta importante dopo Buriram” MotoGP, Marc Marquez beffa Di Giannantonio e vince la Sprint in Brasile. Bezzecchi limita i danni, Bagnaia lontano MotoGP, Marc Marquez beffa Di Giannantonio e vince la Sprint in Brasile. Bezzecchi limita i danni, Bagnaia lontano Marc Marquez viene fuori quando più conta e si impone nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2026, valevole come. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marquez in volata su Di Giannantonio, Bezzecchi fuori dal podio Articoli correlati Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marc Marquez precede Di Giannantonio, quarto BezzecchiIl successo è andato allo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto l’azzurro Fabio Di Giannantonio, scattato in pole ma beffato dall’iberico. Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026: Acosta batte Marquez, fuori Bezzecchi, Bagnaia impalpabilePedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Contenuti utili per approfondire Ordine d'arrivo MotoGP Sprint GP... Temi più discussi: MotoGP Brasile, Classifica Prove: Zarco batte Marquez, la pioggia beffa il Bez; MotoGP sull’incognita pista di Goiânia in Brasile; Antonelli riporta l'Italia in trionfo in F1! Hamilton 3°, primo podio in Ferrari; Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli trionfa a Shanghai! Hamilton davanti a Leclerc. Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marc Marquez precede Di Giannantonio, quarto BezzecchiIl Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 21 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara Sprint, che si è disputata sulla ... oasport.it MotoGP, Bezzecchi vince il GP Thailandia: Acosta 2° nel dominio Aprilia, classifica e ordine di arrivo a BuriramBezzecchi vince il GP Thailandia di MotoGP 2026: Acosta secondo, Fernandez terzo. L’ordine di arrivo e la classifica piloti dopo la gara. fanpage.it "Serviva una scintilla, la parola d’ordine è stata coraggio” Il commento di capitan Matteo Bianchetti nel post partita di Parma-Cremonese uscremonese.it/bianchetti-ser… #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #ParmaCremonese x.com Rifare il letto al mattino è spesso visto come un piccolo gesto di ordine e controllo che può influire positivamente sulla nostra giornata. La psicologia suggerisce che completare questa attività semplice ma significativa aiuta a stabilire un senso di routine e disci facebook