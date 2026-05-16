Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Narvaez fa suo anche l’arrivo di Fermo Eulalio rimane in rosa

L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con la vittoria di Jhonatan Narvaez. La corsa si è decisa negli ultimi chilometri, portando il colombiano a tagliare il traguardo prima degli altri. Al secondo posto si è piazzato un altro ciclista, mentre il leader della classifica generale, Eulalio, ha mantenuto la maglia rosa. La gara si è svolta su un percorso pianeggiante con alcuni tratti di salita, e la lotta per la vittoria si è protratta fino all’ultimo chilometro.

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