Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Narvaez fa suo anche l’arrivo di Fermo Eulalio rimane in rosa

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con la vittoria di Jhonatan Narvaez. La corsa si è decisa negli ultimi chilometri, portando il colombiano a tagliare il traguardo prima degli altri. Al secondo posto si è piazzato un altro ciclista, mentre il leader della classifica generale, Eulalio, ha mantenuto la maglia rosa. La gara si è svolta su un percorso pianeggiante con alcuni tratti di salita, e la lotta per la vittoria si è protratta fino all’ultimo chilometro.

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Si conclude con la vittoria di Jhonatan Narvaez l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Al termine dei 156 chilometri da Chieti a Fermo, l’ecuadoriano ha trionfato per la seconda volta nell’edizione numero 109 della Corsa Rosa, andando subito all’attacco sui muri marchigiani ed arrivando in solitaria al traguardo. Resta leader della generale Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious). Chiude a 32? il norvegese Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), staccato negli ultimi chilometri dal campione dell’Ecuador. Completa la top 3 l’altro norvegese Martin Tjøtta (Uno-X Mobility) a 42?. Anche quest’oggi gli italiani vanno all’attacco ma non riescono a mettere il sigillo sulla frazione odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it

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