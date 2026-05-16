Da giugno a novembre, a Milano entreranno in vigore nuove restrizioni nella zona della movida, con limiti più severi in undici aree della città. La decisione è stata presa per regolamentare le attività notturne in alcuni quartieri considerati più frequentati durante la stagione estiva. Tra le zone interessate ci sono aree vicino a punti di particolare afflusso di persone e attività commerciali legate alla vita notturna. La normativa si applica con l’obiettivo di regolare gli orari e le modalità di svolgimento delle attività nella città.

Milano – Estate in arrivo e con questa anche i nuovi limiti alla movida milanese. Palazzo Marino si prepara a una nuova ordinanza, valida da giugno a novembre, nelle zone “calde” della vita notturna cittadina. Per questo il Comune ha pubblicato un avvio di procedimento che consente alle associazioni di categoria e portatori di interesse di mandare le proprie osservazioni. I commercianti sono infatti coinvolti in prima persona. L’ordinanza. L'ordinanza riguarda la zona dei Navigli e della Darsena, Brera, le Cinque Vie, la zona fra corso Como e Gae Aulenti, Nolo, Isola e ticinese. Non l'area di corso Garibaldi dove è già in vigore una ordinanza più restrittiva e non quella fra Lazzaretto e Melzo dove sarà fatta una ordinanza ad hoc dopo la condanna del Tar (con tanto di risarcimento ai 34 residenti che avevano fatto causa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ordinanza movida: da giugno a Milano nuovi limiti in 11 zone. Il caso e le regole più dure fra Lazzaretto e Melzo

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