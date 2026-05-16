Da giugno a novembre, a Milano entrerà in vigore una nuova ordinanza riguardante la movida nelle aree più frequentate della città. La misura sarà applicata in undici zone, tra cui alcune situate tra Lazaretto e Melzo, e prevede restrizioni più severe rispetto al passato. La decisione è stata presa per regolare l’afflusso e il comportamento nei locali notturni durante i mesi estivi, con l’obiettivo di gestire al meglio gli aspetti legati alla sicurezza e alla vivibilità delle aree interessate.

Milano – Estate in arrivo e con questa anche i nuovi limiti alla movida milanese. Palazzo Marino si prepara a una nuova ordinanza, valida da giugno a novembre, nelle zone “calde” della vita notturna cittadina. Per questo il Comune ha pubblicato un avvio di procedimento che consente alle associazioni di categoria e portatori di interesse di mandare le proprie osservazioni. I commercianti sono infatti coinvolti in prima persona. L’ordinanza. L'ordinanza riguarda la zona dei Navigli e della Darsena, Brera, le Cinque Vie, la zona fra corso Como e Gae Aulenti, Nolo, Isola e ticinese. Non l'area di corso Garibaldi dove è già in vigore una ordinanza più restrittiva e non quella fra Lazzaretto e Melzo dove sarà fatta una ordinanza ad hoc dopo la condanna del Tar (con tanto di risarcimento ai 34 residenti che avevano fatto causa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ordinanza movida: da giugno a Milano nuovi limiti in 11 zone. Il caso e le regole più dure fra Lazaretto e Melzo

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