Ordinanza Manfredi | nuove regole per la movida notturna a Napoli Cambiamenti in arrivo!

Il sindaco di Napoli ha firmato un’ordinanza che introduce nuove regole per la movida notturna, con particolare attenzione alle restrizioni musicali in Piazza Bellini. La misura mira a garantire il riposo dei residenti, limitando la diffusione di musica ad alto volume nelle ore serali e notturne. Le nuove disposizioni entreranno in vigore nei prossimi giorni e riguardano diversi punti della città.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha recentemente firmato un'importante ordinanza destinata a migliorare la qualità della vita dei residenti di Piazza Bellini e delle zone circostanti. Questa misura, valida per due mesi dal 6 marzo al 6 maggio 2026, è stata implementata dopo diverse sentenze del Tribunale Civile e del TAR Campania, che hanno messo in evidenza la necessità di riportare il livello di rumore entro limiti accettabili. La decisione di adottare restrizioni sonore segue numerose lamentele da parte dei cittadini, preoccupati per il crescente disturbo provocato dalle attività commerciali e dalla musica dal vivo.

Napoli, stretta sulla movida a Piazza Bellini: Manfredi firma l’ordinanza su orari e vendita di alcoliciIl sindaco Manfredi firma l'ordinanza per la movida di Piazza Bellini a Napoli: stop alla vendita di alcolici dopo le 22:30, chiusura entro...

Movida, nuove regole per piazza BelliniNAPOLI. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ufficialmente sottoscritto un’ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare le criticità legate alla mala movida nella zona di piazza Bellini e n ... ilroma.net

Nuova ordinanza movida a Napoli: il piano per piazza BelliniEcco la nuova ordinanza movida a Napoli: orari ridotti in piazza Bellini e sanzioni fino a 20.000 euro per i locali. stylo24.it

Movida a Piazza Bellini: il Sindaco Manfredi firma un'ordinanza per la tutela della quiete pubblica Il provvedimento avrà una validità di 2 mesi (dal 6 marzo al 6 maggio 2026) Maggiori informazioni sul sito ow.ly/MSIe50Yq3W9 x.com

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un'ordinanza per garantire la quiete pubblica nell’area di piazza Bellini e nelle strade limitrofe nelle ore della movida notturna. Il provvedimento sarà in vigore per due mesi, dal 6 marzo al 6 maggio 2026, con l’ - facebook.com facebook