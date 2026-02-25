Sanremo sopresa per Aka7even e LDA | arriva Totò Di Natale

Antonio Di Natale - dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, oltre che vicecampione d'Europa con la nazionale italiana nel 2012 - in mattinata - spiega una nota - ha fatto una sorpresa ad Aka 7even e LDA per congratularsi con loro per la canzone e soprattutto per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Chi sono LDA e Aka7even, cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026LDA e Aka7even sono due cantanti molto affermati, amati soprattutto dai giovani, che partecipano a Sanremo 2026 come duo in gara con il brano “Poesie...

Sorpresa a Sanremo, un ex attaccante napoletano va a trovare LDA e Aka7even (FOTO)Ritrovo tra napoletani a Sanremo. I cantanti partenopei LDA e AKA 7even hanno ricevuto una visita tanto piacevole quanto inattesa, prima della seconda serata del Festival della Canzone Italiana, ... areanapoli.it

A Sanremo per Aka7even e LDA, ora per Totò Di Natale c’è il premio MalafemmenaAntonio Di Natale, detto Toto’ dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. È stato vicecampione d’Europa con la nazionale italiana nel 2012 . In mattinata ... internapoli.it

