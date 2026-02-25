Di Natale sorprende Aka7even e LDA | abbracci e stima a Sanremo

Di Natale sorprende Aka7even e LDA a Sanremo: un incontro che unisce sport e musica Il Festival di Sanremo ha vissuto un momento inaspettato questa mattina. Antonio Di Natale, ex calciatore e dirigente sportivo, ha fatto una sorpresa ad Aka7even e LDA, congratulandosi con loro per la loro esibizione di ieri sera. L'incontro, avvenuto in mattinata, ha suscitato grande entusiasmo tra i due artisti napoletani, che hanno risposto con parole di stima e affettuosi abbracci. Di Natale, noto per la sua carriera calcistica e per il ruolo di vicecampione d'Europa con la nazionale italiana nel 2012, ha espresso in una nota il suo entusiasmo per la performance dei due giovani artisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

