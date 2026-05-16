Un uomo di 35 anni è stato ucciso all’alba del 9 maggio a Taranto da un gruppo di sei persone. Prima dell’aggressione mortale, la vittima si era rifugiata in un bar della zona. Attualmente, il barista di quel locale è indagato per favoreggiamento, in relazione alle sue azioni successive all’arrivo della vittima. La procura sta portando avanti le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità.

Sako Bakari, il maliano ucciso all’alba del 9 maggio a Taranto da un gruppo di sei ragazzi, prima di essere accoltellato a morte, aveva cercato rifugio in un bar della zona. Era già emerso, anche grazie alle videocamere di sorveglianza, che il titolare del locale lo avesse allontanato senza nemmeno allertare la polizia. Ora il barista dell’attività è indagato con l’ accusa di favoreggiamento nei confronti di uno degli aggressori. Il maliano di 35 anni è stato ucciso nelle prime ore del giorno. Stava andando in bicicletta, come sempre, verso la stazione della città per prendere il treno verso Massafra, dove lavorava nei campi come bracciante.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Sako Bakari: indagato per favoreggiamento il barista del locale in cui aveva cercato rifugio il 35enne

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TARANTO | Omicidio Bakari Sako, indagato il titolare del bar in cui cercò rifugio la vittima

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