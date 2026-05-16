A Taranto, il titolare di un bar è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento. L'indagine riguarda il 22enne arrestato in relazione a un omicidio avvenuto nella città. Si sospetta che il proprietario del bar abbia fornito un rifugio all’indagato nel periodo successivo al fatto. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire eventuali responsabilità e capire se ci siano stati contatti tra il titolare e il sospettato dopo l’omicidio.

Il proprietario del bar a Taranto in cui avrebbe tentato di rifugiarsi Bakari Sako, il 35enne originario del Mali ucciso all'alba di sabato 9 maggio nella città pugliese, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato perché avrebbe partecipato all'aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista aveva detto alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse il 22enne mentre, in una intercettazione, avrebbe ammesso di conoscerlo., Proprio nelle scorse ore, la polizia ha notificato la sospensione per 60 giorni della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande del bar di piazza Fontana, nella città vecchia di Taranto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio a Taranto, indagato il titolare del bar in cui cercò rifugio Bakari

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Omicidio allalba a Taranto, 35enne del Mali ucciso in piazza a colpi di cacciavite

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