Omicidio di Bakari Sako a Taranto ecco quanto deve rimanere chiuso il bar coinvolto
A Taranto, la licenza del bar coinvolto nell’omicidio di Bakari Sako è stata sospesa per 60 giorni. Sei persone sono state fermate nell’ambito delle indagini, tra cui quattro minori. L’episodio ha portato alla chiusura temporanea del locale, mentre proseguono le attività investigative per chiarire i dettagli dell’accaduto. La decisione è stata presa dalle autorità competenti in seguito alla vicenda che ha scosso la comunità locale.
È stata disposta la sospensione per 60 giorni della licenza del bar in Piazza Fontana a Taranto. Nei pressi del locale si è verificato l’omicidio di Bakari Sako. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per ragioni di sicurezza pubblica dopo che sei persone, tra cui quattro minori, sono state fermate con l’accusa di aver aggredito e ucciso il cittadino straniero. Il provvedimento della Questura Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la SCIA per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata notificata all’esercizio pubblico coinvolto. La misura, della durata di 60 giorni, è stata presa in seguito a un grave episodio di omicidio aggravato che ha scosso la comunità locale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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