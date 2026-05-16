Omicidio di Bakari Sako a Taranto ecco quanto deve rimanere chiuso il bar coinvolto

A Taranto, la licenza del bar coinvolto nell’omicidio di Bakari Sako è stata sospesa per 60 giorni. Sei persone sono state fermate nell’ambito delle indagini, tra cui quattro minori. L’episodio ha portato alla chiusura temporanea del locale, mentre proseguono le attività investigative per chiarire i dettagli dell’accaduto. La decisione è stata presa dalle autorità competenti in seguito alla vicenda che ha scosso la comunità locale.

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