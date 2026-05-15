La Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di chiusura di sessanta giorni per un bar situato in piazza Fontana a Taranto. La decisione è stata presa senza che il titolare del locale sia coinvolto in indagini relative all’omicidio di Bakari Sako. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’attività commerciale e non sono stati contestati elementi che collegano il gestore all’evento criminale. La chiusura temporanea è stata disposta nell’ambito di un’operazione di controllo sul territorio.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizi: La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di sospensione per 60 giorni della SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dell’esercizio pubblico sito in Città Vecchia che nei giorni scorsi è stato teatro di un grave evento delittuoso. Nella mattina del 9 maggio scorso, nei pressi di quell’esercizio pubblico, sei soggetti – dei quali quattro minori – avrebbero aggredito un cittadino straniero con calci, pugni e tre fendenti al torace ed al fianco, provocandone la morte. Come noto, le indagini condotte dalla Squadra Mobile, sotto il... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: chiusura di sessanta giorni per bar di piazza Fontana Il titolare non è indagato per l'omicidio di Bakari Sako

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Taranto: oggi la manifestazione dopo l’omicidio di Sako Bakari In piazza Fontana, dove è stato ucciso

Taranto, omicidio di piazza Fontana: i quattro minorenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Bakari Sako ucciso all'alba di sabatoSottoposti a interrogatori stamani nel tribunale dei minori di Taranto, vi quattro fermati per l’omicidio di Bakari Sako si sono avvalsi della...

Omicidio Bakari Sako a Taranto, 15enne confessa: Ho colpito io, sono profondamente dispiaciutoSvolta nell’omicidio di Bakari Sako a Taranto: uno dei sei minorenni indiziati ha confessato di aver sferrato le coltellate mortali ... fanpage.it

Omicidio Bakari Sako a Taranto, 15enne confessa di averlo ucciso per difendere gli amici: loro smentisconoIl killer di Bakari Sako, il bracciante ucciso a Taranto, ha confessato: si tratta di uno dei 15enni fermati, l'avrebbe fatto per difendere gli amici ... virgilio.it