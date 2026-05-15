Taranto | chiusura di sessanta giorni per bar di piazza Fontana Il titolare non è indagato per l' omicidio di Bakari Sako
La Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di chiusura di sessanta giorni per un bar situato in piazza Fontana a Taranto. La decisione è stata presa senza che il titolare del locale sia coinvolto in indagini relative all’omicidio di Bakari Sako. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’attività commerciale e non sono stati contestati elementi che collegano il gestore all’evento criminale. La chiusura temporanea è stata disposta nell’ambito di un’operazione di controllo sul territorio.
Di seguito un comunicato diffuso dalla polizi: La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di sospensione per 60 giorni della SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dell’esercizio pubblico sito in Città Vecchia che nei giorni scorsi è stato teatro di un grave evento delittuoso. Nella mattina del 9 maggio scorso, nei pressi di quell’esercizio pubblico, sei soggetti – dei quali quattro minori – avrebbero aggredito un cittadino straniero con calci, pugni e tre fendenti al torace ed al fianco, provocandone la morte. Come noto, le indagini condotte dalla Squadra Mobile, sotto il... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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