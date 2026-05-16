omicidio coatti emesse le prime 5 condanne

Sono state emesse le prime cinque condanne relative all’omicidio del biologo avvenuto a Santa Marta il 5 aprile 2025. La giustizia colombiana ha giudicato cinque imputati colpevoli di aver preso parte al delitto che ha portato alla morte del 38enne. Le sentenze sono state rese note nelle ultime ore e fanno parte di un procedimento giudiziario ancora in corso. La vicenda riguarda un episodio che ha suscitato molta attenzione nel Paese e che ora si avvia alla conclusione con le condanne emesse.

Sono arrivate le condanne per il terribile omicidio del biologo Alessandro Coatti. La giustizia colombiana ha condannato cinque persone coinvolte nel delitto del 38enne studioso, assassinato il 5 aprile 2025 a Santa Marta, nel nord del Paese. Lo ha annunciato la Procura generale, precisando che tutti gli imputati hanno ammesso le proprie responsabilità nel corso del procedimento. Secondo la ricostruzione dell’accusa, accolta dal tribunale, Coatti fu attirato con l’inganno in una trappola attraverso un’applicazione di incontri e condotto in una casa del quartiere El Pando, nella città caraibica. Qui venne sequestrato dal gruppo che, dopo avergli sottratto telefono e oggetti di valore, lo aggredì fino a causarne la morte per asfissia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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