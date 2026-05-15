In Colombia, sono state pronunciate le prime condanne per l’omicidio di un biologo italiano, il cui corpo è stato trovato smembrato. Gli imputati hanno confessato di aver attirato la vittima tramite un’app di incontri, portandola nel luogo in cui è stato commesso il crimine. Le autorità locali hanno comunicato i dettagli delle confessioni e delle condanne, che riguardano la responsabilità degli imputati nel delitto. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità italiane.

Il biologo italiano sarebbe stato attirato con l’inganno tramite un’app di incontri. Arrivano le prime condanne per l’omicidio di Alessandro Coatti, il biologo italiano assassinato il 5 aprile 2025 a Santa Marta, in Colombia, in un caso che aveva sconvolto sia l’Italia sia il Paese sudamericano per l’efferatezza del delitto. La Procura generale colombiana ha annunciato che cinque persone coinvolte nella vicenda sono state condannate dopo aver ammesso le proprie responsabilità davanti ai giudici. Ma è soprattutto la ricostruzione degli investigatori sugli ultimi momenti vissuti dal ricercatore ferrarese a riportare l’attenzione su uno dei casi più scioccanti degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia, arrivano le prime condanne: cosa hanno confessato gli imputati

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