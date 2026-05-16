Omicidio bracciante a Taranto indagato per favoreggiamento proprietario bar

A Taranto, un bracciante è stato ucciso e ora si indaga su un possibile coinvolgimento. Tra le persone sotto accusa c'è anche il proprietario di un bar situato in piazza Fontana, che è stato iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento. Le autorità stanno raccogliendo elementi e ascoltando testimoni per fare luce sulla vicenda. La scena del crimine è stata oggetto di sopralluoghi e analisi, mentre le forze dell'ordine continuano a lavorare per chiarire i dettagli dell'omicidio.

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