Omicidio bracciante a Taranto indagato per favoreggiamento proprietario bar
A Taranto, un bracciante è stato ucciso e ora si indaga su un possibile coinvolgimento. Tra le persone sotto accusa c'è anche il proprietario di un bar situato in piazza Fontana, che è stato iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento. Le autorità stanno raccogliendo elementi e ascoltando testimoni per fare luce sulla vicenda. La scena del crimine è stata oggetto di sopralluoghi e analisi, mentre le forze dell'ordine continuano a lavorare per chiarire i dettagli dell'omicidio.
(Adnkronos) – E' indagato per favoreggiamento il proprietario del bar di piazza Fontana a Taranto nel quale all'alba del 9 maggio scorso, una settimana fa, il migrante di 35 anni, del Mali, Bakari Sacko, si è rifugiato dopo essere stato picchiato brutalmente a calci e pugni da una banda di ragazzini, uno dei quali lo avrebbe accoltellato mortalmente per tre volte all'addome e al fianco. Secondo quanto accertato avrebbe fatto dichiarazioni alla Polizia, che indaga sul delitto, contraddette dalle frasi pronunciate nel corso di una intercettazione. Stando alla prima ricostruzione quando la vittima è entrata nel bar, già ferita, il titolare l'avrebbe invitata a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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