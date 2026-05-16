Omicidio Bakari Sako indagato anche titolare bar dove cercò rifugio

Un bracciante coinvolto in un episodio di omicidio è stato ferito e ha tentato di trovare rifugio in un bar. Tuttavia, il titolare del locale avrebbe chiesto all’uomo di uscire, accompagnato dai suoi aggressori. La polizia ha aperto un’indagine e ha iscritto nel registro degli indagati anche il gestore del bar. L’episodio si è verificato in un contesto di violenza che ha portato alla morte di Bakari Sako.

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