Omicidio Bakari Sako indagato anche titolare bar dove cercò rifugio

Da ildifforme.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bracciante coinvolto in un episodio di omicidio è stato ferito e ha tentato di trovare rifugio in un bar. Tuttavia, il titolare del locale avrebbe chiesto all’uomo di uscire, accompagnato dai suoi aggressori. La polizia ha aperto un’indagine e ha iscritto nel registro degli indagati anche il gestore del bar. L’episodio si è verificato in un contesto di violenza che ha portato alla morte di Bakari Sako.

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Sanguinate e ferito il bracciante avrebbe cercato di rifugiarsi in un bar. Il titolare però gli avrebbe intimato di uscire insieme ai suoi aggressori Bakari Sako aveva cercato aiuto mentre veniva inseguito dalla baby gang, ora indagata, che lo avrebbe aggredito il 9 maggio scorso, lasciandolo morire in Piazza Fontana a Taranto.Nei giorni scorsi era emerso che il bracciante maliano aveva tentato di rifugiarsi in un bar, ma che il titolare gli avrebbe intimato di uscire. All’interno del locale probabilmente si trovava l’ultimo dei sei indagati, il 22enne accusato di aver sferrato un pugno alla vittima mentre avveniva il pestaggio. Secondo gli ultimi aggiornamenti,il titolare del locale è ora indagato con l’accusa di favoreggiamento nei confronti del secondo maggiorenne fermatoper l’aggressione di Bakari Sako. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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