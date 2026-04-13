Vivicittà Livorno 2026 oltre 700 i partecipanti | vincono Antonio Del Vecchio e Anna Amore Bianco Risultati e foto
L’edizione 2026 di Vivicittà a Livorno ha visto la partecipazione di circa 700 persone, tra cui 540 in gara e 140 nella prova non competitiva. La manifestazione si è svolta con successo, con Antonio Del Vecchio e Anna Amore Bianco che si sono aggiudicati le rispettive categorie. Sono disponibili online i risultati e le classifiche complete dell’evento, accompagnate da una serie di fotografie che documentano la giornata.
Sono stati circa 700 i partecipanti complessivi (540 per la gara agonistica e 140 per quella non competitiva) all'edizione 2026 di Vivicittà di Livorno (a questo link tutti i risultati e le classifiche). Nonostante i problemi legati a un guasto all’impianto di rilevamento dei tempi che ha reso.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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