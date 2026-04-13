Vivicittà Livorno 2026 oltre 700 i partecipanti | vincono Antonio Del Vecchio e Anna Amore Bianco Risultati e foto

L’edizione 2026 di Vivicittà a Livorno ha visto la partecipazione di circa 700 persone, tra cui 540 in gara e 140 nella prova non competitiva. La manifestazione si è svolta con successo, con Antonio Del Vecchio e Anna Amore Bianco che si sono aggiudicati le rispettive categorie. Sono disponibili online i risultati e le classifiche complete dell’evento, accompagnate da una serie di fotografie che documentano la giornata.