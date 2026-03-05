Anci Sicilia oltre 700 partecipanti all' incontro sul Mepa | Enti locali a lezione su innovazione digitale e contratti

Oltre settecento partecipanti, tra presenza e collegamenti online, hanno preso parte al primo evento formativo dedicato alla “Trattativa diretta sul Mepa” organizzato da Anci Sicilia. L'incontro ha coinvolto rappresentanti di enti locali, tecnici e professionisti, che hanno affrontato temi legati all’innovazione digitale e alla gestione dei contratti pubblici. Durante l’evento sono state illustrate procedure e strumenti per migliorare le pratiche amministrative.

Oltre settecento persone in presenza e online al primo incontro formativo dedicato alla "Trattativa diretta sul Me.Pa, Mercato elettronico della pubblica amministrazione". Grande partecipazione di funzionari, dipendenti tecnici e amministrativi di Comuni, Liberi consorzi e Città metropolitane, che hanno approfondito i temi degli acquisti da effettuare con strumenti digitali, per una pubblica amministrazione sempre più efficace e trasparente. Il Mercato elettronico della Pa è la piattaforma digitale attraverso cui gli enti locali possono acquistare in modalità telematica beni e servizi sotto soglia comunitaria, garantendo tracciabilità e semplificazione delle procedure.