Nel pop contemporaneo, dove tutto sembra progettato per gridare più forte, correre più veloce e occupare ogni secondo disponibile dell’attenzione collettiva, Olivia Marsh sceglie invece una strada completamente diversa: rallentare. Creare spazio. Lasciare che siano il silenzio, la vulnerabilità e le emozioni trattenute a parlare. Con il nuovo singolo Paraglider, pubblicato da Warner Music Korea, l’artista australiano-coreana apre una nuova fase del proprio percorso musicale con un brano etereo e malinconico, costruito attorno all’idea del lasciar andare: le relazioni che continuano a pesare, il bisogno costante di controllo, la paura di abbandonarsi davvero al cambiamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Olivia Marsh torna con Paraglider, il sogno sospeso della nuova voce pop tra Corea e Australia

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