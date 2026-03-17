A Edenlandia, nel Parco di Fuorigotta, si tiene il Festival K-Pop con le doppiatrici della canzone Golden, vincitrice come migliore canzone originale alla notte degli Oscar. L'evento coinvolge artisti e appassionati del genere, portando sul palco protagonisti legati alla scena musicale coreana. La manifestazione si svolge in un ambiente dedicato ai divertimenti, attirando pubblico di diverse età.

Arriva a Edenlandia il Festival K-Pop con le doppiatrici della canzone Golden che ha trionfato alla notte degli Oscar come migliore canzone originale. Grande attesa per i live di mezzogiorno e delle 17 con lo “Show Huntrix“ il gruppo K-pop femminile virtuale protagonista del film d'animazione KPop Demon Hunters, trionfatore nella notte a Los Angeles. Le doppiatrici italiane di Rumi (voce), Mira (ballerina) e Zoey (rapper) saranno le interpreti del trio che combatte i demoni usando la musica. Non mancheranno gli Hanbok, abiti tradizionali coreani di Kotalia, per immergersi autenticamente nella cultura coreana, consentendo anche a bambini e cagnolini di indossarli. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Edenlandia, nel Parco di Fuorigrotta arriva la Corea con il Festival K-Pop

Articoli correlati

K-Pop Fest a Napoli: ingresso gratuito per il primo festival del Sud all’Edenlandia!K-Pop Fest a Napoli: ingresso gratuito per il primo festival del Sud all’Edenlandia!"> K-Pop Fest a Napoli: il Primo Festival del Sud Italia...

Napoli capitale del K-Pop: festival a Edenlandia tra show, contest e cosplayLa cultura pop della Corea del Sud arriva a Napoli con il K-Pop Fest, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo a Edenlandia, primo festival del Sud...

Una selezione di notizie su Edenlandia nel Parco di Fuorigrotta...

Argomenti discussi: K-Pop Fest: ad Edenlandia le doppiatrici della canzone Golden (neo vincitrice agli Oscar); K-Pop Fest a Napoli: ingresso gratuito per il primo festival del Sud all’Edenlandia!.