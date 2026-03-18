C’è una città che di notte cambia volto, si svuota, si fa più sincera e lascia emergere tutto ciò che di giorno resta nascosto. È dentro questa dimensione sospesa che prende forma “Poltergeist”, il nuovo album di IL CAIRO, un lavoro che segna un nuovo passaggio nel percorso dell’artista milanese e che si muove tra synth pop, indie rock e post punk con un immaginario urbano, cinematografico e profondamente emotivo. Composto da otto brani, “Poltergeist” costruisce un paesaggio sonoro fatto di chitarre distorte, drum machine e synth modulari, restituendo l’immagine di una Milano lontana dalle superfici patinate e più vicina alle sue zone d’ombra, ai cavalcavia, alle insegne luminose, alle strade deserte attraversate da pensieri irrisolti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - IL CAIRO torna con “Poltergeist”: un album notturno tra synth pop, indie rock e fantasmi urbani

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