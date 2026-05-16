Olimpia Milano contro Reggio Emilia i playoff iniziano nel verso giusto
L'Olimpia Milano ha aperto con una vittoria convincente i quarti di finale dei playoff contro Reggio Emilia. La partita si è giocata il 16 maggio 2026, con la squadra di casa che ha mantenuto il controllo del punteggio per buona parte dell'incontro. Durante la gara, l'Olimpia ha mostrato buona precisione in attacco e solidità in difesa, portandosi avanti nel punteggio fin dai primi quarti. La vittoria rappresenta un buon inizio per la squadra nel percorso verso le semifinali.
Milano, 16 maggio 2026 – Olimpia vincente e convincente per larghi tratti nel primo atto dei quarti di finale. Senza grossi problemi l’Olimpia Milano si aggiudica Gara 1 contro Reggio Emilia dimostrando subito di avere tutte le armi per vincere la serie dei quarti di finale. Se l’Armani ha capito che ai playoff dovrà cambiare marcia allora le ambizioni di tricolore possono diventare ancor più reali. Più di 30 punti nel primo periodo, ben 57 all’intervallo, contro la formazione che si presentava al Forum come la miglior difesa del campionato (80.2 di media punti subiti in stagione). I biancorossi hanno scalfito la granitica difesa di coach Priftis con 6 triple e il 78% al tiro da 2 già nel primo tempo, poi hanno gestito la ripresa, pur con qualche distrazione con Reggio Emilia arrivata sino a -9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Trento - Olimpia Milano Extended Highlights
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