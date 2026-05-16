Olimpia Milano contro Reggio Emilia i playoff iniziano nel verso giusto

L'Olimpia Milano ha aperto con una vittoria convincente i quarti di finale dei playoff contro Reggio Emilia. La partita si è giocata il 16 maggio 2026, con la squadra di casa che ha mantenuto il controllo del punteggio per buona parte dell'incontro. Durante la gara, l'Olimpia ha mostrato buona precisione in attacco e solidità in difesa, portandosi avanti nel punteggio fin dai primi quarti. La vittoria rappresenta un buon inizio per la squadra nel percorso verso le semifinali.

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