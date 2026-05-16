Olbia si trasforma | 15 milioni per il nuovo polo di cultura e sapere

A Olbia sono stati annunciati 15 milioni di euro destinati alla trasformazione dell'ex cinema Astra in un nuovo polo di cultura e sapere. Dopo i lavori di restauro, l'edificio ospiterà spazi dedicati a eventi culturali e attività didattiche. Inoltre, alcuni edifici storici della città saranno coinvolti nel progetto, destinati a diventare parte integrante del polo universitario. L'intervento prevede anche l'inserimento di nuovi ambienti per favorire l'apprendimento e la promozione culturale.

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? Punti chiave Come diventerà l'ex cinema Astra dopo il restauro?. Quali edifici storici ospiteranno il nuovo polo universitario?. Perché la gestione del teatro potrebbe coinvolgere privati esterni?. Come cambierà l'economia locale oltre il turismo stagionale?.? In Breve Comune acquista ex cinema Astra per circa un milione di euro.. Recupero edifici ex Guardia di Finanza, ex SIP e via Porto Romano 6.. Riqualificazione urbana include il completamento della piazza Mercato.. Obiettivo diversificazione economica per superare la stagionalità del turismo locale.. La Regione Sardegna stanzia 15 milioni di euro per trasformare Olbia in un polo di cultura e conoscenza attraverso il recupero dell’ex cinema Astra e il potenziamento dell’Università. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia si trasforma: 15 milioni per il nuovo polo di cultura e sapere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Olbia: 36 milioni per il nuovo polo tra Università e industria? Cosa scoprirai Come farà l'università a fermare la fuga dei giovani sardi? Quali aziende beneficeranno della nuova sinergia tra ricerca e... Milano, Palazzo Odeon si trasforma: il nuovo cuore della culturaIl cantiere che sta trasformando il cuore di via Santa Radegonda e via Agnello prosegue spedito, con l’obiettivo di restituire al centro di Milano un... Pool Salvezza: Casalmaggiore supera in tre set Olbia3-0 (25-23 25-16 25-23) la Resinglass Olbia facendo un primo importante passo nel cammino verso la salvezza. Davanti al pubblico amico Casalmaggiore è arrivata al successo mantenendo salde le redini ... tuttosport.com Pool Salvezza: Casalmaggiore parte forte contro OlbiaCREMONA-Inizia nel migliore dei modi la Pool Salvezza per la Volleyball Casalmaggiore che si impone per 3-0 (25-23 25-16 25-23) sulla Resinglass Olbia, nell' anticpo del sabato, mantenendo salde le ... corrieredellosport.it