A Olbia sono stati stanziati 36 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo polo che unirà l’università e le aziende del territorio. L’obiettivo è creare un centro di ricerca e formazione volto a favorire la collaborazione tra il mondo accademico e quello produttivo. La struttura si inserisce in un progetto più ampio per contrastare la fuga dei giovani sardi e supportare le imprese locali attraverso iniziative di innovazione e sviluppo.

? Cosa scoprirai Come farà l'università a fermare la fuga dei giovani sardi?. Quali aziende beneficeranno della nuova sinergia tra ricerca e industria?. Come verranno gestiti i corsi prima del completamento del cantiere?. Perché questo polo tecnologico è fondamentale per l'Einstein Telescope?.? In Breve Investimento di 3,7 milioni dalla Regione Sardegna per docenti e attività didattiche.. Fondi di 3 milioni annui previsti per i prossimi 15 anni.. Corsi universitari in partenza l'anno prossimo presso UniOlbia e Mater Olbia.. Progetto strategico per la candidatura sarda all'Einstein Telescope.. Il sindaco Settimo Nizzi ha presentato il nuovo Dipartimento Innovazione nella zona industriale di Olbia, annunciando un investimento da 36 milioni di euro per l’Università di Sassari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia: 36 milioni per il nuovo polo tra Università e industria

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: A Olbia il Dipartimento dell’innovazione dell’Università di Sassari: via libera del ministero; Nasce a Olbia il Dipartimento di innovazione dell’Università di Sassari: Aiutiamo i giovani a restare nell'Isola; Università Olbia, al via il Dipartimento Innovazione da 36 milioni.

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