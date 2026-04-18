A Padova, un bambino di due anni è deceduto dopo aver subito un intervento al braccio. La famiglia ha presentato una denuncia, mentre le autorità stanno esaminando la vicenda, che si sviluppa in un arco di tempo breve e ancora da chiarire. Le indagini sono in corso per stabilire le cause del decesso e fare luce su quanto accaduto.

Una successione di eventi rapida e ancora avvolta nel mistero, su cui ora si focalizzano le indagini. Il bambino godeva di buona salute e l'operazione era stata descritta come a basso rischio, sostiene la famiglia I genitori diAdam, unbambino di due anni e mezzodi origini egiziane giunto all’ospedale diPadovamartedì 14 aprile edeceduto poco dopo il suo arrivo, hannosporto denuncia alla magistraturaper far luce sullecause della morte del figlio. Il piccolo, il quarto di una famiglia residente aFidenza(Parma), era stato sottoposto a unintervento considerato di routineal braccio presso l’ospedale di Rovigo, scelto in quanto centro di riferimento nazionale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Padova, bimbo di 2 anni muore dopo operazione al braccio: la denuncia della famiglia

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IL DRAMMA | L’emergenza partita da Rovigo, vano il disperato tentativo di portare il piccolo paziente a Padova per sottoporlo alla circolazione extracorporea. Il decesso lungo la strada. L’Usl 5 Polesana apre un’inchiesta - facebook.com facebook

Ho risposto all’On. @SalisIlaria sotto ad un post scritto su presunti “abusi di potere” a Padova. Dicendo che se mai avesse notizie in questo senso,ebbene,denunci. Non lo ha fatto. Ma è arrivato un suo supporter per scrivere quanto leggete sotto Un imbecille x.com