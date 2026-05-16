Oggi il Club Vespa Sant’Elpidio a Mare accoglie una grande presenza di vespisti provenienti da diverse parti d’Italia. La giornata vede la partecipazione di 99 appassionati, pronti a vivere una nuova tappa del Campionato Italiano Rievocazioni Storiche. Si tratta anche della prima tappa del campionato regionale, che si svolge in questa località. L’evento coinvolge i partecipanti in un percorso tra manifestazioni e raduni dedicati alle vetture d’epoca e alle moto storiche.

E’ una nuova avventura vespistica quella che vivrà e farà vivere, oggi, il Club Vespa Sant’Elpidio a Mare con la terza tappa del Campionato Italiano Rievocazioni Storiche e la prima tappa campionato regionale. "Per noi è un anno zero – spiega il presidente del dinamico e pluripremiato Vespa Club, Stefano Rogani – perché siamo sempre stati molto bravi nell’organizzare il Campionato nazionale e adesso siamo chiamati ad affrontare questa nuova avventura dove abbiamo messo in campo tutta la nostra esperienza, anche nell’accoglienza di quanti parteciperanno per gareggiare. Per questo mi sento di ringraziare tutti i sociali che stanno dando il massimo anche questa volta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi la carica dei 99 vespisti in arrivo da tutta Italia

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