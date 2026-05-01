Chef stellati fiori a Cortona vespisti da tutta Europa fotografie e la Fiera | gli eventi

Oggi, nel territorio aretino, si svolgono vari eventi tra cui esposizioni di chef stellati e fioristi a Cortona, raduni di appassionati di vespe provenienti da diversi Paesi europei, mostre fotografiche e l’apertura della Fiera locale. Sono momenti che coinvolgono diverse realtà e pubblico, con appuntamenti distribuiti nel corso della giornata. Per segnalare altri incontri o manifestazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica della redazione.

Gli eventi di oggi, venerdì primo maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Speciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Vespisti dall’Italia e dall’Europa in sella ad Arezzo per tre giorni di eventiArezzo, 14 aprile 2026 – Vespisti dall’Italia e dall’Europa in sella ad Arezzo per tre giorni di eventi. Jesolo Gourmet Festival, a cena con gli chef stellatiTorna a Jesolo la seconda edizione del Jesolo Gourmet Festival, in programma dal 15 al 17 maggio 2026, con un primo weekend dedicato all’alta cucina... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Chef stellati, fiori a Cortona, vespisti da tutta Europa, fotografie e la Fiera: gli eventi; Ginevra, capitale del tempo: dentro Watches and Wonders tra lusso, chef stellati e indirizzi segreti. Da chef stellati a ’recuperatori’. Il festival che pratica la sostenibilitàGli chef, i gelatieri, i pasticceri, i mixologisti, i maestri pizzaioli… qui si chiamano recuperatori. Le ispirazioni sono la foresta e l’acqua, l’ingrediente segreto è una socialità ancora ... ilrestodelcarlino.it