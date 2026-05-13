Parma Pride le modifiche alla viabilità per sabato 16 maggio

Sabato 16 maggio, in occasione del Parma Pride, sono previste modifiche temporanee alla viabilità che entreranno in vigore dalle 18 alle 19. Le modifiche riguardano principalmente alcune strade della zona centrale, dove saranno istituiti divieti di sosta e deviazioni del traffico. La regolamentazione sarà attiva per garantire lo svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti.

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