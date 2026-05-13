Parma Pride le modifiche alla viabilità per sabato 16 maggio

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio, in occasione del Parma Pride, sono previste modifiche temporanee alla viabilità che entreranno in vigore dalle 18 alle 19. Le modifiche riguardano principalmente alcune strade della zona centrale, dove saranno istituiti divieti di sosta e deviazioni del traffico. La regolamentazione sarà attiva per garantire lo svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti.

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Sabato 16 maggio in occasione del Parma Pride sono in vigore temporanee modifiche alla viabilità. In particolare dalle ore 18 alle ore 19.30 circa e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito al passaggio del corteo nelle seguenti strade: Strada D’Azeglio, Piazzale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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