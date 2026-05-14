Tragedia a Bergamo | morto il piccolo Giulio investito da un’auto

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo si è verificato un incidente che ha portato alla morte di un bambino di pochi anni, investito da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto in un'area urbana, e durante le indagini si stanno analizzando le condizioni di visibilità e le eventuali manovre del veicolo coinvolto. Restano da chiarire come l’auto non abbia evitato l’impatto nonostante abbia suonato il clacson.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come ha fatto l'auto a non vedere il bambino nonostante il clacson?. Quali errori di visibilità hanno causato l'impatto tra la Smart e Giulio?. Perché il passaggio tra il camion e l'auto è stato fatale?. Quali interventi strutturali chiederà il Comune per mettere in sicurezza via Broseta?.? In Breve L'incidente è avvenuto alle 16:30 in via Broseta nel quartiere Loreto.. L'autista della Smart coinvolta è una donna di 70 anni residente a Bergamo.. Il bambino è deceduto presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo il trasporto in codice rosso.. La sindaca Elena Carnevali ha espresso cordoglio per il dramma nel quartiere Loreto.....🔗 Leggi su Ameve.eu

tragedia a bergamo morto il piccolo giulio investito da un8217auto
© Ameve.eu - Tragedia a Bergamo: morto il piccolo Giulio, investito da un’auto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Bimbo di 9 anni morto in ospedale a Bergamo: era stato investito da un’auto mentre attraversava la stradaL'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, poco dopo le 16, in piazzale Risorgimento, zona Loreto.

Salento: un morto investito da un treno, un morto nello scontro fra auto e moto StamattinaQuesta mattina, intorno alle 9, nel basso Salento, uno scontro tra un’auto e una moto si è rivelato fatale.

Temi più discussi: È morto in ospedale il bambino di 9 anni investito in piazzale Risorgimento a Bergamo; Giulio Lovera, morto a 9 anni davanti alla famiglia: sceso dall’auto del papà, ha attraversato la strada per correre da mamma e fratello; Bergamo, è morto il bambino di 9 anni investito mentre attraversava: era appena sceso dall'auto del padre; Dramma in montagna, precipita in un canalone davanti agli occhi dell'amico: morto un ragazzo di 25 anni.

tragedia a bergamo mortoTragedia a Bergamo: Giulio scende dall'auto del papà e viene travolto. Morto a 9 anniIl piccolo, Giulio Lovera, non ce l'ha fatta. L'investimento mortale nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio in piazzale Risorgimento, a Bergamo ... milanotoday.it

tragedia a bergamo mortoBambino di 9 anni investito e ucciso mentre attraversa: era appena sceso dall'auto del papàL'incidente a Bergamo. Il piccolo ha battuto la testa sull'asfalto e ed è apparso da subito in condizioni disperate ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web