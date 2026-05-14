A Bergamo si è verificato un incidente che ha portato alla morte di un bambino di pochi anni, investito da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto in un'area urbana, e durante le indagini si stanno analizzando le condizioni di visibilità e le eventuali manovre del veicolo coinvolto. Restano da chiarire come l’auto non abbia evitato l’impatto nonostante abbia suonato il clacson.

? Domande chiave Come ha fatto l'auto a non vedere il bambino nonostante il clacson?. Quali errori di visibilità hanno causato l'impatto tra la Smart e Giulio?. Perché il passaggio tra il camion e l'auto è stato fatale?. Quali interventi strutturali chiederà il Comune per mettere in sicurezza via Broseta?.? In Breve L'incidente è avvenuto alle 16:30 in via Broseta nel quartiere Loreto.. L'autista della Smart coinvolta è una donna di 70 anni residente a Bergamo.. Il bambino è deceduto presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo il trasporto in codice rosso.. La sindaca Elena Carnevali ha espresso cordoglio per il dramma nel quartiere Loreto.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Bergamo: morto il piccolo Giulio, investito da un’auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bimbo di 9 anni morto in ospedale a Bergamo: era stato investito da un’auto mentre attraversava la stradaL'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, poco dopo le 16, in piazzale Risorgimento, zona Loreto.

Salento: un morto investito da un treno, un morto nello scontro fra auto e moto StamattinaQuesta mattina, intorno alle 9, nel basso Salento, uno scontro tra un’auto e una moto si è rivelato fatale.

Temi più discussi: È morto in ospedale il bambino di 9 anni investito in piazzale Risorgimento a Bergamo; Giulio Lovera, morto a 9 anni davanti alla famiglia: sceso dall’auto del papà, ha attraversato la strada per correre da mamma e fratello; Bergamo, è morto il bambino di 9 anni investito mentre attraversava: era appena sceso dall'auto del padre; Dramma in montagna, precipita in un canalone davanti agli occhi dell'amico: morto un ragazzo di 25 anni.

Che tragedia x.com

Tragedia a Bergamo: Giulio scende dall'auto del papà e viene travolto. Morto a 9 anniIl piccolo, Giulio Lovera, non ce l'ha fatta. L'investimento mortale nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio in piazzale Risorgimento, a Bergamo ... milanotoday.it

Bambino di 9 anni investito e ucciso mentre attraversa: era appena sceso dall'auto del papàL'incidente a Bergamo. Il piccolo ha battuto la testa sull'asfalto e ed è apparso da subito in condizioni disperate ... today.it