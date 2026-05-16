Oggi è la prima Giornata nazionale contro il body shaming | il corpo non è un bersaglio e non merita vergogna

Il 16 maggio è la Giornata nazionale contro il body shaming. "La vergogna è negli occhi di chi offende": è lo slogan della campagna di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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AL VIA LA PRIMA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO IL BODY SHAMING | 14/05/2026

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