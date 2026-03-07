Il corpo non è un bersaglio | ecco il ’Manuale di difesa dal body shaming’

È stato pubblicato un nuovo manuale dedicato alla difesa dal body shaming, intitolato “Il corpo non è un bersaglio”. La copertina mostra una donna che si guarda allo specchio, sorridendo mentre si veste con un’armatura simbolica e indossa una maglietta con la scritta “Curvy Pride”. La figura rappresenta un messaggio di affermazione e rispetto per i corpi di tutte le taglie.

In copertina c’è una donna che si specchia, sembra abbandonare i vestiti per indossare l’armatura. Lo fa con il sorriso e sul petto campeggia la scritta ‘Curvy Pride’, ‘orgoglio curvy’. Il libro si intitola ‘Manuale di difesa dal body shaming’ (Giraldi editore) e l’autore, Umberto Salvatori, sembra volerci raccontare che il corpo non è un bersaglio. Ci racconta soprattutto che il body shaming è una forma violenza, che si perpetra sottile e quotidiana, passa per la vita vera e la vita sui social. Il libro, edito in collaborazione con l’Associazione Curvy Pride–Aps, non si limita a denunciare il fenomeno, ma offre strumenti per riconoscerlo, smontarlo e difendersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Palazzo Pepoli: body shaming, un manuale per difendersiBody Shaming: un manuale per difendersi - Sabato 7 Marzo, alle ore 16:30nella prestigiosa cornice di Palazzo Pepoli – Sala della Cultura, si terrà la...

Bologna: 400 storie contro il body shaming, il manuale per difendersiUn incontro pubblico a Bologna trasformerà il corpo da bersaglio in strumento di difesa.

