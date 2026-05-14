Body shaming Frassinetti | La prima linea è la scuola Le parole hanno peso i social amplificano il giudizio sul corpo

Il 16 maggio si avvicina la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico, un momento dedicato a sensibilizzare sui rischi del body shaming. In vista di questa ricorrenza, l’Auditorium M9 ospita un dibattito promosso dalla deputata Martina Semenzato, con la partecipazione di studenti e esperti. Durante l’evento si discuterà dell’importanza dell’ambiente scolastico e dell’effetto dei social media nel giudizio sul corpo.

Si avvicina il 16 maggio, prima Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico. E il palcoscenico dell’Auditorium M9 ospita un confronto voluto dalla deputata Martina Semenzato, con in prima fila gli studenti. A parlare, a margine dell’evento “Riflessioni sulla Legge 150 del 2025”, è il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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