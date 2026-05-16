Oggi e domani Final Eight alla ChorusLife Arena A Bergamo è caccia ai tricolori sotto gli occhi di Giorgia Villa

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi e domani si svolgono le Final Eight del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Artistica alla ChorusLife Arena di Bergamo. La manifestazione prevede competizioni sia maschili che femminili e richiama numerosi atleti e appassionati. Durante gli eventi, si noteranno le prese di scena degli atleti, con l’attenzione rivolta anche a un’atleta che assiste alle gare. La città lombarda ospita gli incontri in un’atmosfera di attesa e partecipazione.

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La polvere di magnesio è pronta a prendersi la scena alla ChorusLife Arena di Bergamo. Oggi e domani la città lombarda è infatti teatro delle Final Eight, sia maschili che femminili, del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Artistica. L’ultimo atto della competizione nostrana metterà in palio il tricolore tre le migliori otto squadre. Tra le donne la Brixia Brescia proverà a ricucirsi sul body lo scudetto: nel 2025 vinse infatti la Libertas Ginnastica Vercelli. Al maschile, in chiave lombarda, sono presenti l’Artistica Brescia e la Ginnastica Pro Carate. Proprio Yumin Abbadini, ginnasta orobico, atleta olimpionico e portacolori... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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