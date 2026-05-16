Oggi e domani Final Eight alla ChorusLife Arena A Bergamo è caccia ai tricolori sotto gli occhi di Giorgia Villa

Oggi e domani si svolgono le Final Eight del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Artistica alla ChorusLife Arena di Bergamo. La manifestazione prevede competizioni sia maschili che femminili e richiama numerosi atleti e appassionati. Durante gli eventi, si noteranno le prese di scena degli atleti, con l’attenzione rivolta anche a un’atleta che assiste alle gare. La città lombarda ospita gli incontri in un’atmosfera di attesa e partecipazione.

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La polvere di magnesio è pronta a prendersi la scena alla ChorusLife Arena di Bergamo. Oggi e domani la città lombarda è infatti teatro delle Final Eight, sia maschili che femminili, del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Artistica. L’ultimo atto della competizione nostrana metterà in palio il tricolore tre le migliori otto squadre. Tra le donne la Brixia Brescia proverà a ricucirsi sul body lo scudetto: nel 2025 vinse infatti la Libertas Ginnastica Vercelli. Al maschile, in chiave lombarda, sono presenti l’Artistica Brescia e la Ginnastica Pro Carate. Proprio Yumin Abbadini, ginnasta orobico, atleta olimpionico e portacolori... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oggi e domani Final Eight alla ChorusLife Arena. A Bergamo è caccia ai tricolori sotto gli occhi di Giorgia Villa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Final Eight di Artistica, Bergamo accende l’“Energy”: scudetto in palio alla ChorusLife ArenaLa Final Eight del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Artistica si prepara ad accendere Bergamo. Leggi anche: “E se domani”, alla ChorusLife Arena show di Giorgio Panariello IL GIORNO DEGLI SCUDETTI: LA FINAL EIGHT È QUI! Sabato 16 maggio i riflettori si accendono sulla splendida Choruslife Arena di Bergamo per la Final Eight dei Top Events 2026! x.com While We Burn #1 (Da Idea a Pagina Finale, Parte 3) reddit Oggi e domani Final Eight alla ChorusLife Arena. A Bergamo è caccia ai tricolori sotto gli occhi di Giorgia VillaLe migliori otto squadre di A1 pronte a darsi battaglia. La Brixia difende il titolo. In gara pure la Pro Carate. sport.quotidiano.net