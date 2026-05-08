Final Eight di Artistica Bergamo accende l’ Energy | scudetto in palio alla ChorusLife Arena

A Bergamo, la Finale delle Final Eight del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Artistica si avvicina, con l’evento che si svolgerà presso la ChorusLife Arena. La competizione vedrà le migliori squadre d’Italia sfidarsi per il titolo di campione nazionale, con le gare che si terranno nel breve periodo. L’attenzione degli appassionati è tutta puntata sulla città, pronta ad accogliere questa importante manifestazione sportiva.

La Final Eight del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Artistica si prepara ad accendere Bergamo. Sabato 16 maggio, alla ChorusLife Arena, le migliori otto squadre maschili e le migliori otto femminili si contenderanno lo scudetto nell’ultimo atto dei Top Events 2026. L’evento sarà visibile dal vivo, con biglietto disponibili su Vivaticket, e in diretta streaming su Sportface TV e Prime Video. Dopo le tappe di Moderna, Biella e Terni, il viaggio della Serie A1 arriva in Lombardia per il momento più atteso della stagione. Come per ogni appuntamento dei Top Events 2026, anche Bergamo avrà una parola chiave e un colore simbolo: dopo Training, Organization e Passion, sarà Energy a rappresentare la finale tricolore.🔗 Leggi su Sportface.it

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