Manuel riceve una misteriosa lettera di Cruz dal carcere e non sa se leggerla o distruggerla. Nel frattempo scopre da Romulo che il party per Adriano è una trappola per trovargli una moglie e dare un erede al casato. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Una lettera misteriosa scuote Manuel, mentre Romulo gli svela l'inquietante verità dietro la festa per Adriano: la caccia a una nuova sposa è aperta.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 11 maggio: Manuel riceve una misteriosa lettera di Cruz

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