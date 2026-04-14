Una donna che desidera diventare madre ha raccontato di aver ricevuto un segno durante una visita a Lourdes. La testimonianza riguarda un episodio che, secondo quanto riferito, dimostrerebbe come la Madonna ascolti le preghiere di chi la invoca con fede. La narrazione si concentra su un momento specifico vissuto in quel luogo sacro, che ha avuto un forte impatto sulla sua convinzione.

Una testimonianza legata a Lourdes, che ci fa comprendere come la Madonna ascolti le preghiere di chi la invoca con fede. Come quella di questa donna, che aveva un grande desiderio di diventare mamma. L’amore che una mamma può dare al suo bambino è un qualcosa di inquantificabile. Purtroppo, però, ci sono delle occasioni per le quali questo dono non arriva.o meglio, così si crede. Questa donna, oggi mamma, ha deciso di raccontare la sua storia e cosa le è successo ma, allo stesso tempo, di come la Vergine Maria abbia dato ascolto al suo grido. Un grido d’aiuto che è arrivato al momento culmine di una serie di vicende che l’avevano segnata e non poco.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Desidera fortemente diventare mamma: a Lourdes riceve un segno dalla Madonna

Accadde oggi: 11 febbraio, la Madonna di Lourdes e BernadetteEra un giovedì grasso, quella mattina dell’11 febbraio 1858, e a Lourdes faceva molto freddo.

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