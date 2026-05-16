Officina Italia c’è la rettrice Ramaciotti | Unife e futuro

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 11, la rubrica Tgr Officina Italia dedicherà un approfondimento all’Università di Ferrara, che sarà al centro di una puntata dedicata alle realtà produttive e scientifiche italiane. La rettrice dell’ateneo sarà presente per parlare delle attività e dei progetti in corso, evidenziando il ruolo dell’università nel panorama locale e nazionale. La trasmissione offrirà un’occasione per scoprire le iniziative e le collaborazioni che coinvolgono l’istituzione accademica.

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L’ Università di Ferrara sarà protagonista della puntata di Tgr ’ Officina Italia ’, la rubrica della Tgr dedicata alle eccellenze produttive e scientifiche del Paese, in onda oggi alle 11.25 su Rai 3. Ospite in studio la Rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti, che interviene in qualità anche di presidente della conferenza dei rettori delle Università Italiane (Crui). La puntata è dedicata al ruolo strategico del sistema universitario italiano come motore dell’ innovazione, con particolare attenzione a centri di ricerca, start up e spin-off che trasformano la conoscenza scientifica in impatto concreto per il Paese. Un viaggio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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