Officina Italia c’è la rettrice Ramaciotti | Unife e futuro

Oggi alle 11, la rubrica Tgr Officina Italia dedicherà un approfondimento all’Università di Ferrara, che sarà al centro di una puntata dedicata alle realtà produttive e scientifiche italiane. La rettrice dell’ateneo sarà presente per parlare delle attività e dei progetti in corso, evidenziando il ruolo dell’università nel panorama locale e nazionale. La trasmissione offrirà un’occasione per scoprire le iniziative e le collaborazioni che coinvolgono l’istituzione accademica.

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