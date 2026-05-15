Televisione Unife protagonista su Tgr ‘Officina Italia’ | quando va in onda la trasmissione

Da ferraratoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Ferrara sarà al centro di una puntata di Tgr ‘Officina Italia’, la rubrica della Rai dedicata alle eccellenze italiane nei settori produttivi e scientifici. La trasmissione, che si occupa di approfondimenti su realtà innovative e di ricerca, andrà in onda sabato 16 alle 11. La partecipazione dell’ateneo riguarda un intervento che mette in luce alcuni progetti e iniziative legate alla ricerca e all’innovazione portate avanti dall’università.

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L’Università di Ferrara sarà protagonista della puntata di Tgr ‘Officina Italia’, la rubrica della Tgr dedicata alle eccellenze produttive e scientifiche del Paese, in onda sabato 16 alle 11.25 su Rai 3. Ospite in studio la Rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti, che interviene in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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