Televisione Unife protagonista su Tgr ‘Officina Italia’ | quando va in onda la trasmissione
L’Università di Ferrara sarà al centro di una puntata di Tgr ‘Officina Italia’, la rubrica della Rai dedicata alle eccellenze italiane nei settori produttivi e scientifici. La trasmissione, che si occupa di approfondimenti su realtà innovative e di ricerca, andrà in onda sabato 16 alle 11. La partecipazione dell’ateneo riguarda un intervento che mette in luce alcuni progetti e iniziative legate alla ricerca e all’innovazione portate avanti dall’università.
L’Università di Ferrara sarà protagonista della puntata di Tgr ‘Officina Italia’, la rubrica della Tgr dedicata alle eccellenze produttive e scientifiche del Paese, in onda sabato 16 alle 11.25 su Rai 3. Ospite in studio la Rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti, che interviene in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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